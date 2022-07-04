Талибы запретили мужчинам ходить в спортзалы вместе с несовершеннолетними

В афганском городе Герате мужчинам запрещено ходить в тренажерные залы вместе с несовершеннолетними, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Распоряжение издано местным управлением поощрения желательного и запрещения предосудительного "Талибана".

Фитнес-инструкторы должны делить посетителей на три возрастные категории: до 18 лет, 18-21 год и старше 21 года.

Талибы предупредили, что во время тренировок нельзя слушать музыку, нужно прерываться на молитву и убрать со стен постеры с бодибилдерами.