https://news.day.az/world/1476233.html Талибы запретили мужчинам ходить в спортзалы вместе с несовершеннолетними
Талибы запретили мужчинам ходить в спортзалы вместе с несовершеннолетними
В афганском городе Герате мужчинам запрещено ходить в тренажерные залы вместе с несовершеннолетними, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Распоряжение издано местным управлением поощрения желательного и запрещения предосудительного "Талибана".
Фитнес-инструкторы должны делить посетителей на три возрастные категории: до 18 лет, 18-21 год и старше 21 года.
Талибы предупредили, что во время тренировок нельзя слушать музыку, нужно прерываться на молитву и убрать со стен постеры с бодибилдерами.
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