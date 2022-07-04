Число погибших в наводнениях в Индии возросло до 179

Общее число жертв масштабных наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам достигло 179 человек. О этом сообщили в понедельник в государственном управлении по борьбе со стихийными бедствиями штата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число пострадавших от наводнения составило около 1,8 миллиона, в зоне затопления остаются свыше 1,6 тысяча сельских населенных пунктов в 23 районах штата, в 413 временных лагерях размещены 278 тысяч жителей, эвакуированных из зоны бедствия. В результате наводнения в Ассаме полностью или частично повреждены 138 тысяч домов. По данным управления, вода затопила более 47 тысяч га посевных площадей Ассама.

По данным ведомства, ситуация на затопленных территориях незначительно улучшилась, число пострадавших районов сократилось с 27 до 26 за последние сутки. Тем не менее, около 700 тысяч человек остаются в зоне бедствия. В спасательных операциях задействованы военные, инженерная техника и вертолеты.

Сложная обстановка сохраняется в городе Сильчар на юге Ассама, почти полностью затопленном на прошлой неделе в результате прорыва дамбы. Чрезвычайные службы предупредили о повышении уровня воды в реке Барак. По данным властей, Сильчар оказался затоплен на 90 процентов. Наводнения причинили ущерб городскому хозяйству в 10 миллиардов рупий (1,2 миллиарда долларов США).

В индийском метеорологическом департаменте прогнозируют ливни на северо-востоке южноазиатской республики и не исключают удара стихии с новой силой.