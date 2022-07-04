https://news.day.az/world/1476250.html Больше 60 человек устроили массовую драку на одной из строек Москвы - ВИДЕО
Больше 60 человек устроили массовую драку на одной из строек Москвы - ВИДЕО
Больше 60 человек приняли участие в стихийном массовом побоище на одной из строек Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Кто за кого в потасовке, по видео не разобрать. Рабочие неистово избивали друг друга всем, что попадалось под руку - в ход шли палки, арматура и метлы и даже бутылки.
По словам очевидцев, одна группа строителей бездельничала и коллегам пришлось доделывать за них всю работу, что и привело к конфликту.
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