Больше 60 человек устроили массовую драку на одной из строек Москвы

Больше 60 человек приняли участие в стихийном массовом побоище на одной из строек Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кто за кого в потасовке, по видео не разобрать. Рабочие неистово избивали друг друга всем, что попадалось под руку - в ход шли палки, арматура и метлы и даже бутылки.

По словам очевидцев, одна группа строителей бездельничала и коллегам пришлось доделывать за них всю работу, что и привело к конфликту.