Британский самолет с туристами перехватил испанский истребитель F-18

Самолет из Великобритании, следовавший на испанский остров Менорка, в воздухе перехватил испанский истребитель F-18 из-за "опасений по поводу безопасности", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах из видео, которое опубликовали в Twitter и репостнули более 50 тысяч раз, видно, как истребитель подлетает к Airbus A319 и покачивает крыльями - это знак, который расшифровывается как "следуй за мной".
Военный самолет сопровождал рейс до самой посадки на Менорке, он приземлился с опозданием на 30 минут, высадку пассажиров задержали на 4 часа.
В авиакомпании подтвердили эту информацию и дали комментарий.
"EasyJet может подтвердить, что рейс EZY8303 из лондонского аэропорта Гатвик на Менорку сопровождался военным самолетом при посадке на Менорке и задерживался при высадке из-за предупредительных проверок безопасности", - сообщил представитель EasyJet.
Также представители авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров является приоритетом в их деятельности, а также поблагодарили клиентов за понимание.
F-18 - одни из самых узнаваемых истребителей в мире благодаря съемкам в фильме "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом.