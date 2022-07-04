Британский самолет с туристами перехватил испанский истребитель F-18

Самолет из Великобритании, следовавший на испанский остров Менорка, в воздухе перехватил испанский истребитель F-18 из-за "опасений по поводу безопасности", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах из видео, которое опубликовали в Twitter и репостнули более 50 тысяч раз, видно, как истребитель подлетает к Airbus A319 и покачивает крыльями - это знак, который расшифровывается как "следуй за мной".

Военный самолет сопровождал рейс до самой посадки на Менорке, он приземлился с опозданием на 30 минут, высадку пассажиров задержали на 4 часа.

В авиакомпании подтвердили эту информацию и дали комментарий.

"EasyJet может подтвердить, что рейс EZY8303 из лондонского аэропорта Гатвик на Менорку сопровождался военным самолетом при посадке на Менорке и задерживался при высадке из-за предупредительных проверок безопасности", - сообщил представитель EasyJet.

Также представители авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров является приоритетом в их деятельности, а также поблагодарили клиентов за понимание.

F-18 - одни из самых узнаваемых истребителей в мире благодаря съемкам в фильме "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом.