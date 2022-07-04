В ЮАР цены на бензин выросли до исторического максимума

Правительство ЮАР объявило в понедельник о повышении с 6 июля на национальных АЗС цен на дизель и бензин. Таким образом, они достигнут исторических максимумов, сообщил местный телеканал ENCA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы провели корректировку цен, - отметил министр минеральных ресурсов и энергии ЮАР Гведе Манташе, которого цитирует телеканал. - Цена литра бензина марки АИ-93 повышается на 2,37 ранда, марки АИ-95 - на 2,57 ранда, дизеля - на 2,3 ранда".

В результате, как отмечает телеканал, впервые в истории страны цена литра бензина превысила 25 рандов ($1,22). Нынешнее повышение стало четвертым в ЮАР с минувшего апреля.

Объясняя очередное повышение цен на топливо, Манташе заявил, что оно стало результатом нынешних потрясений на мировом нефтяном рынке, вызванных ситуацией в Украине и западными санкциями против РФ.