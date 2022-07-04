Компания в США разрабатывает термоядерный космический реактор для Пентагона

Частная компания разрабатывает для американских военных небольшой термоядерный реактор и к 2027 году планирует отправить его прототип. Об этом журналу Newsweek заявил Робин Лэнгтри, глава компании Avalanche Energy, занимающейся разработкой реактора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Лэнгтри, устройство называется "Орбитрон", и в случае успеха оно станет своего рода батарейкой, которая будет вырабатывать мегаватты энергии. Компания планирует в будущем поставлять киловатт за миллион долларов и постепенно снижать цену, чтобы вырабатываемой энергией могли пользоваться, в частности, в авиации. Если цена будет держаться в районе $10 тыс. или $3 тыс., то реактор сможет конкурировать с другими формами энергии, которая производится на Земле. Одна из предполагаемых задач реактора - обеспечивать подачу энергии космическим кораблям.

Пока образец устройства работает на напряжении около 100 киловольт, но разработчики рассчитывают, что вскоре можно будет увеличить напряжение примерно в три раза. Они взяли за основу принцип работы космической компании SpaceX: провести тест, ошибиться и исправить ошибки, пишет журнал.

"По сути мы пытаемся создать жизнеспособную вещь, довести ее возможности до предела, выяснить, что мешает двигаться дальше, исправить это, вернуть на испытательный стенд и просто повторять это ежедневно, неделю за неделей <...> Все на ранней стадии, но мы определенно настроены провести запуск в 2027 году. Это будет непросто, очень трудно", - добавил Лэнгтри.