Венгрия озабочена низким уровнем стратегических запасов газа в ее хранилищах

Газохранилища Венгрии в настоящий момент наполнены всего на 36,3 процента от общего объема. Сегодняшний показатель заполненности равен всего 2,3 миллиардам кубометров газа, при том, что общий объем подземных хранилищ Венгрии может вместить 6,33 миллиарда кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это довольно низкий уровень. Стране необходимо срочно позаботиться о восполнении стратегического запаса.

В ведомстве отметили, что к началу зимнего отопительного сезона, который начнется 1 октября, Государственная газовая компания должна хранить вдвое больше газа для потребителей, в основном домашних хозяйств, по регулируемым ценам. Уровень безопасности запасов равен 0,94 миллиардам кубометров газа. Это критическая планка, ниже которой впору бить тревогу, но к 1 октября необходимо довести до 4 миллиардов кубометров газа, сообщили в ведомстве.