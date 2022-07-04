Африканская страна запустит свою криптовалюту

Глава Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил о скором запуске в стране собственной криптовалюты, которая станет альтернативой традиционным деньгам и позволит в отказаться от "использования средств обычной экономики". Новая монета получит название санго, сообщает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В апреле этого года ЦАР стала первой страной на континенте, разрешившей использование криптовалюты в качестве официального платежного средства. О суверенной монете стало известно на фоне резкого снижения курса биткоина (минус 58 процентов с апреля) и других криптовалют с наибольшей капитализацией.

Ряд экспертов, в том числе Международный валютный фонд, смотрят на проект с опасением, поскольку в ЦАР, одной из беднейших стран, плохо развиты интернет и электрификация, необходимые для майнинга. Президент ЦАР не стал комментировать эти опасения, заверив, что санго станет валютой нового поколения ЦАР.