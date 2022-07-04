https://news.day.az/world/1476319.html В Ереване сообщили о бомбах, заложенных в посольствах России и Китая
В понедельник в Национальный центр по управлению кризисными ситуациями Армении поступили сигналы о заложенных в посольствах России и Китая в Ереване взрывных устройствах.
В Ереване сообщили о бомбах, заложенных в посольствах России и Китая
В понедельник в Национальный центр по управлению кризисными ситуациями Армении поступили сигналы о заложенных в посольствах России и Китая в Ереване взрывных устройствах.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщается, что в указанные адреса были направлены по одному боевому расчету пожарно-спасательного отряда, группы кинологов, а также дежурные группы Управления медицинского обеспечения.
На данный момент идет поиск взрывных устройств в зданиях.
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