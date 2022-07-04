В Ереване сообщили о бомбах, заложенных в посольствах России и Китая

В понедельник в Национальный центр по управлению кризисными ситуациями Армении поступили сигналы о заложенных в посольствах России и Китая в Ереване взрывных устройствах.



Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщается, что в указанные адреса были направлены по одному боевому расчету пожарно-спасательного отряда, группы кинологов, а также дежурные группы Управления медицинского обеспечения.



На данный момент идет поиск взрывных устройств в зданиях.