https://news.day.az/world/1476326.html На юго-востоке Турции нейтрализованы 2 террориста
На юго-востоке Турции нейтрализованы 2 террориста
На юго-востоке Турции в рамках очередного этапа операции Eren Abluka нейтрализованы два террориста РПК.
Об этом сообщили в МВД Турции в понедельник, 4 июля, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Очередной, 17-й этап антитеррористической операции проводится в окрестностях района Бейтюшшебап провинции Ширнак.
В операции задействованы команды спецназа жандармерии, используются ударные БПЛА.
Силы безопасности изъяли при боевиках две винтовки M-16 и боеприпасы. Операции в регионе продолжаются.
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