На юго-востоке Турции нейтрализованы 2 террориста

На юго-востоке Турции в рамках очередного этапа операции Eren Abluka нейтрализованы два террориста РПК.

Об этом сообщили в МВД Турции в понедельник, 4 июля, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Очередной, 17-й этап антитеррористической операции проводится в окрестностях района Бейтюшшебап провинции Ширнак.

В операции задействованы команды спецназа жандармерии, используются ударные БПЛА.

Силы безопасности изъяли при боевиках две винтовки M-16 и боеприпасы. Операции в регионе продолжаются.