Премьер Италии посетит в Турцию

Премьер-министр Италии Марио Драги прибудет во вторник, 5 июля с официальным визитом в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что визит организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Драги и Эрдоган будут председательствовать на третьем заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Италия.

Участники обсуждений рассмотрят состояние и перспективы связей стран, являющихся стратегическими партнерами и союзниками по НАТО.

В повестке турецко-итальянских переговоров значится также​​​​​​​обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, отношениям Анкары и ЕС.