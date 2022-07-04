Премьер Италии посетит в Турцию
Премьер-министр Италии Марио Драги прибудет во вторник, 5 июля с официальным визитом в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что визит организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Драги и Эрдоган будут председательствовать на третьем заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Италия.
Участники обсуждений рассмотрят состояние и перспективы связей стран, являющихся стратегическими партнерами и союзниками по НАТО.
В повестке турецко-итальянских переговоров значится такжеобмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, отношениям Анкары и ЕС.
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