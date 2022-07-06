Европе предрекли борьбу за распределение газа

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц заявил, что дефицит газа в Европе может повлечь за собой "битву за его распределение" среди стран. С таким мнением он выступил в интервью изданию NOZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мерц допустил борьбу стран Европы за распределение газа. "Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] - как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами", - предрек глава ХДС. Он также призвал создать план распределения топлива, который необходимо утвердить странам Евросоза.

При этом политик предупредил о возможных спекуляциях на тему потенциального прекращения поставок российского газа.

"Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ", - заключил он.