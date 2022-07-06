Европа: беречь воду под угрозой штрафа

Европа страдает от жажды. Изменение климата, недостаточно адаптированная под новую реальность инфраструктура и излишний расход воды - всё это угрожает нормальной жизни людей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Власти итальянской Вероны приняли решение запретить использование питьевой воды для технических нужд: душ, мойка автомобилей, полив садов, наполнение бассейнов.

Рекорд по водному потреблению в Европе бьют швейцарцы, чей ежедневный расход на человека достигает 300 литров. Итальянцы тоже не отличаются экономностью и тратят в день по 245 литров.

Что ж, теперь жителям Вероны придется изменить свои привычки:

- Да, я уже слышала. Это правильно - поэкономнее тратить воду, а также газ и электричество.

- Думаю, что поменьше лить воду - верное решение, но штрафы уж слишком высоки!

Тем веронцам, кто намерен до 31 августа использовать питьевую воду не по назначению, придётся заплатить штраф до 500 евро.

Другим регионом, страдающим в этом году от аномальной жары, стала Португалия. Учёные считают, что экстремальный уровень засухи, который был объявлен в большинстве регионов страны, побил рекорд 20 последних лет.