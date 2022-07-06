Британцы пытаются избежать оплаты счетов за электроэнергию

В Британии местные жители планируют массово отказаться от оплаты счетов за электроэнергию. Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Создатели нового движения "Don't Pay UK" призывают британцев перестать платить за электричество с 1 октября 2022 года, если правительство не снизит стоимость услуг ЖКХ.

Акция, распространяемая среди населения, - ответ на резкий рост счетов за электроэнергию, которые могут достигнуть 2800 фунтов стерлингов в год после очередного повышения тарифов. По данным National Energy Action, последнее повышение цен на электроэнергию увеличило средний счет на 54% с 1277 до 1971 фунта стерлингов.