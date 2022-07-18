Во Франции запретят названия «стейк» и «сосиска» для веганских продуктов

Во Франции запретят называть вегетарианские и веганские продукты так же, как и мясные. Таким образом, как сообщает Daily Mail, в стране нельзя будет продавать вегетарианские "стейки" и "сосиски", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более не будет возможности использовать отраслевую терминологию, традиционно связанную с мясом и рыбой, для обозначения продукции, не относящейся к животному миру и несопоставимой с ней по своей сути. Указ является важным шагом в направлении обеспечения того, чтобы клиент получал прозрачную информацию, а также сохранения наших продуктов и ноу-хау", - сообщается в постановлении регулирующего органа.

Представители французской мясной промышленности, много лет лоббирующие данную инициативу, одобрили новую норму.

Такие термины, как "молоко", "масло" и "сыр", уже запрещены на европейском уровне для продуктов неживотного происхождения.