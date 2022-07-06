Момент смертельного ДТП в Удмуртии попал на видео

Трагическая авария произошла днем 4 июля на автодороге "Воткинск - Чайковский". Судя по кадрам видеорегистратора, 43-летний водитель "ГАЗа" не справился с управлением. Автомобиль, двигавшийся прямо, сначала стал вилять, а потом резко выехал на встречную полосу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У водителя встречной легковушки Mitsubishi Dion не было шанса уйти от столкновения. По данным ГУ МВД по Удмуртской Республике, в результате удара смертельные травмы получили 38-летний водитель Mitsubishi и трое его взрослых пассажиров. Находившийся в салоне иномарки 8-летний мальчик и водитель грузовика были госпитализированы.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.