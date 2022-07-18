В США захотели отправить термоядерный реактор в космос

Правительство США хочет отправить в космос небольшой термоядерный реактор Orbitron и уже заключило контракт с частной компанией Avalanche Energy, которая должна заняться реализацией проекта до 2027 года. Об этом сообщает издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Принцип работы реактора заключается в улавливании высокоскоростных ионов вокруг отрицательно заряженного электрода. Компактность устройства обеспечивается за счет небольшого пространства для формирования ионной плазмы, однако для этой технологии необходима колоссальная мощность, и этот вопрос разработчикам еще предстоит решить.

В случае успеха поступающая от реактора энергия существенно снизит цены на рынке в космической отрасли. По словам авторов проекта, они планируют начать от миллиона долларов за киловатт, а затем прийти к 100 тысячам долларов. Использовать полученную энергию можно будет для авиации, беспилотников, питания космических кораблей и других нужд.