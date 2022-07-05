Смотритель зоопарка сделал тонущему орангутану искусственное дыхание

Смотритель сафари-парка Винперл на острове Фукуок во Вьетнаме кинулся на помощь орангутану, тонущему из-за брошенной посетителями еды, и сделал ему искусственное дыхание. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Орангутан потерял равновесие, когда пытался добраться до еды, которую ему бросил посетитель. Какое-то время животное отчаянно размахивало руками в воздухе, но не удержалось и свалилось в воду, окружающую его вольер. Ко рву подбежал другой орангутан и попытался спасти сородича, затем подоспел смотритель зоопарка. Он схватил спасательный круг и, не раздеваясь, бросился в воду.

Мужчина несколько раз нырял, пытаясь найти тонущую обезьяну в мутной воде. Наконец ему это удалось, и он поднял орангутана на поверхность. К тому времени тот наглотался воды и потерял сознание. Смотритель не без труда вытащил его на бетонный бортик, а затем приступил к сердечно-легочной реанимации.

Благодаря его усилиям орангутан выжил, и сейчас его состояние оценивается как стабильное. Представитель зоопарка отметил, что возле вольеров установлены знаки с призывами не кормить животных без специального разрешения, но многие посетители игнорируют эти предупреждения.