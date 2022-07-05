Жених сделал предложение женщине и чуть не лишил ее пальца

Жительница Лондона чуть не лишилась пальца из-за слишком маленького обручального кольца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

30-летняя Периеса рассказала, что ее жених, 28-летний Уиллис Ороме, сделал ей предложение и подарил красивое обручальное кольцо стоимостью две тысячи фунтов стерлингов. Она ответила ему согласием, надела украшение и легла спать.

Наутро женщина поняла, что кольцо не снимается. Ороме посмотрела несколько видео о том, как снять застрявшее украшение, и даже попробовала несколько способов. Она использовала нитку, лед, мыло и воду, но ничего не помогало. Когда палец начал синеть, женщина забеспокоилась и вызвала спасателей.

Чтобы спасти палец, кольцо пришлось разрезать. Однако позднее его все же починили, причем ювелир, который изготавливал украшение, согласился бесплатно увеличить его до нужного размера.