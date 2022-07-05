НАТО о возможности размещения своих баз в Швеции и Финляндии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не предполагает автоматического размещения баз альянса на их территории. Об этом он сообщил на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время мы не намерены размещать базы НАТО в этих двух странах, поскольку это страны с очень высоким уровнем военной и стратегической зрелости", - сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия с 5 июля будут носить статус приглашенных стран и участвовать в дискуссиях альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО гарантирует безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их вступления и призвал все страны альянса "ратифицировать в кратчайшие сроки эти протоколы", чтобы ускорить их прием в организацию.

По его словам, многие государства - члены НАТО уже дали обязательства по обеспечению безопасности Швеции и Финляндии, и политический блок увеличил свое присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений.