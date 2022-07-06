В Италии зафиксировали новый всплеск COVID-19

Власти Италии зафиксировали крупнейший всплеск COVID-19 с февраля этого года. Как передает Day.Az, об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление итальянского минздрава.

Отмечается, что на данный момент итальянский минздрав зафиксировал более 132 тысяч заболевших.

По данным агентства, с начала глобальной пандемии Италия находится на восьмом месте по показателям смертности от COVID-19 в мире. Таким образом, только за прошедшие сутки от коронавируса в Италии скончались 94 человека.