https://news.day.az/world/1476683.html В США депутат подрался со свиньей - ФОТО
В США депутат подрался со свиньей - ФОТО
В США помощник шерифа, местный депутат и случайные прохожие поймали свинью, блуждающую по проезжей части. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал UPI.
Животное было замечено утром 4 июля 2022 года на одной из дорог в Вирджинии. Местные жители пытались заманить его с помощью собачьего корма, однако поросенок наотрез отказывался идти к людям.
В итоге попытка поймать свинью закончилась борьбой между животным и местным парламентарием. Несмотря на это, полицейскому удалось схватить свинью и отправить ее в приют для животных округа Стаффорд.
В настоящий момент правоохранители разыскивают хозяина бродячего питомца.
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