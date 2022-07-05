В США депутат подрался со свиньей

В США помощник шерифа, местный депутат и случайные прохожие поймали свинью, блуждающую по проезжей части. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал UPI.

Животное было замечено утром 4 июля 2022 года на одной из дорог в Вирджинии. Местные жители пытались заманить его с помощью собачьего корма, однако поросенок наотрез отказывался идти к людям.

В итоге попытка поймать свинью закончилась борьбой между животным и местным парламентарием. Несмотря на это, полицейскому удалось схватить свинью и отправить ее в приют для животных округа Стаффорд.

В настоящий момент правоохранители разыскивают хозяина бродячего питомца.