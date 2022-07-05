На территорию Узбекистана упали реактивные снаряды из Афганистана

5 июля 2022 года около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было зафиксировано падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана. Об этом говорится в сообщении МИД Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ.

"Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" г.Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов" - отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что в настоящее время, компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента.