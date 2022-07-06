Первая страна ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

Канада первой из стран НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы канадского правительства Джастина Трюдо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [5 июля] Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает две страны к полноправному членству [в альянсе]", - заявил премьер-министр. Трюдо выразил уверенность в том, что две страны "смогут быстро и эффективно интегрироваться в НАТО".

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и представители 30 стран НАТО подписали во вторник протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.