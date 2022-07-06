Турция и Италия подписали 9 соглашений

В присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Италии Марио Драги Нина подписано 9 соглашений между Турцией и Италией, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

После завершения работы межправительственной комиссии под председательством президента Эрдогана и премьер-министра Италии Драги в Президентском дворце состоялась церемония подписания соглашений между двумя странами.

Президентом AFAD Юнусом Сезером и послом Италии в Анкаре Джорджио Марраподи подписан "Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Турецкой Республики по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) и Департаментом гражданской защиты Совета министров Итальянской Республики по сотрудничеству в области гражданской защиты".

Руководитель управления стратегии и бюджета Ибрагим Сенель, и министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани подписали "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области устойчивого развития между Департаментом стратегии и бюджета при президенте и Министерством экологических преобразований Италии".

"Совместное заявление Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии о возобновлении программы реализации научно-технического сотрудничества на 2023-2025 годы" подписали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Министр промышленности и технологий Варанк и министр экономического развития Джанкарло Джорджетти подписали "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере микро, малых и средних предприятий".

"Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации в оборонной промышленности" между правительствами двух стран подписали министр национальной обороны Хулуси Акар и министр обороны Италии Лоренцо Герини.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр внутренних дел Италии Лусиана Ламоргезе подписали "Соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав" между правительствами Турции и Италии.

"Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между министерством иностранных дел Турецкой Республики и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии" и "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством иностранных дел Турецкой Республики и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии в области образования дипломатов" подписали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Чавушоглу и Ди Майо также подписали "Документ о намерениях о сотрудничестве между Дипломатическим форумом Анталья (ADF) и MED Dialogues".