Новые кадры драки с участием самбиста на пляже в Сочи

Обнародованы новые кадры конфликта на сочинском пляже, где был избит чемпион Минска по самбо. Судя по видео, все не так однозначно, как утверждал спортсмен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах можно рассмотреть, что сестры спортсмена не раздают, а, скорее всего, именно продают арбуз. Из-за чего и начался конфликт, это подтверждает слова охранников, заявивших, что они просто хотели прекратить нелегальную торговлю.

За своих сестер вступился старший брат, самбист Никита Гораев. Пляжные секьюрити избили его палками и арматурой. Спортсмен дал отпор, но в итоге получил серьезные травмы и попал в больницу. Сотрудники службы безопасности явно перестарались и попали под уголовную статью о хулиганстве. Трое из них по решению суда 5 июля отправились в СИЗО.