https://news.day.az/world/1476694.html Житель Красноярска избил продавца из-за "неуважения" в переписке - ВИДЕО
Житель Красноярска избил продавца из-за "неуважения" в переписке - ВИДЕО
Житель Красноярска избил продавца из-за якобы неуважительного общения в переписке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Известно, что сотрудник магазина потребовал от другой компании устранить неисправность по гарантии, что представители компании отказались делать. После этого сотрудник магазина "послал" собеседника.
Далее менеджер поставщика пришел в автомагазин. Он узнал, с кем общался во время переписки, и бросился на обидчика с кулаками. В результате удара по голове продавец получил серьезное рассечение.
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