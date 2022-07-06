Житель Красноярска избил продавца из-за "неуважения" в переписке

Житель Красноярска избил продавца из-за якобы неуважительного общения в переписке, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Известно, что сотрудник магазина потребовал от другой компании устранить неисправность по гарантии, что представители компании отказались делать. После этого сотрудник магазина "послал" собеседника.

Далее менеджер поставщика пришел в автомагазин. Он узнал, с кем общался во время переписки, и бросился на обидчика с кулаками. В результате удара по голове продавец получил серьезное рассечение.