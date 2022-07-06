Военный парад и амнистия в честь Дня независимости Алжира

В Алжире с размахом отпраздновали 60-летие провозглашения независимости от Франции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В столице североафриканской страны прошел большой военный парад. Торжественные мероприятия в Алжире проходят под девизом "Славная история и новая эра". Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указы о помиловании более 14,9 тысяч осужденных. Перед началом парада глава государства открыл в столице стелу, посвященную "Друзьям алжирской революции".

После нескольких лет ожесточенной вооруженной борьбы 1 июля 1962 года на референдуме в Алжире 99% населения проголосовали за независимость. Уже 5 июля независимость была провозглашена. Французские войска вторглись в Алжир в 1830 году. В 1834 г. Франция объявила о присоединении Алжира и впоследствии разделила его на департаменты во главе с префектами, подчинявшимися французскому генерал-губернатору. Все важные экономические объекты контролировались французскими монополиями.