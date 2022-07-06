Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку

В Великобритании министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Оба министра в своих заявлениях указали на невозможность продолжать работу в правительстве по этическим соображениям. Вслед за ними об отставке сообщили еще несколько британских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон принес свои извинения за то, что назначил на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера. На прошлой неделе стало известно, что тот в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон знал о том, что в 2017 году Крис Пинчер уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.

Новым министром здравоохранения Великобритании назначен член Консервативной партии Стив Баркли.

Новым министром финансов Великобритании назначен член Консервативной партии Надхим Захави. На посту министра образования его сменит член Консервативной партии Мишель Доунлан.