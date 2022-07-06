Ирландия - Великобритания: трудности "брексита"

Смогут ли жители севера и юга Ирландии продолжать пользоваться свободой передвижения, если между ними после "брексита" окажется граница некогда единого европейского рынка? Такая дилемма на протяжении долгих четырёх лет нависала тенью над переговорами о выходе Великобритании из Евросоюза. И хотя в итоге сделка была заключена, вопрос до сих пор не снят полностью, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Решением мог бы стать вариант, при котором Великобритания осталась бы частью единого рынка и после выхода из ЕС, но правительство Бориса Джонсона хотело полного развода.

Поэтому, чтобы избежать жёстких границ на острове Ирландия, Лондон согласился ввести таможенный контроль в отношении товаров, перевозимых с острова Великобритания в Северную Ирландию.

Но этому воспротивились североирландские юнионисты. Лояльные Великобритании, они сочли таможенные проверки в Северной Ирландии предательством своих интересов.

Чтобы снять эти опасения, в октябре вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович предложил ряд мер по сокращению таможенного контроля на 80%. В ответ министр иностранных дел Великобритании Лиз Трусс сказала: "Нет". Она настаивала на сокращении до нуля проверок товаров, для которых конечным пунктом назначения является Северная Ирландия. Контроль, по её мнению, должен оставаться только для тех товаров, которые направляются в страну Ирландия.