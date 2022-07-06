Европарламент одобрил важные цифровые законы

"То, что незаконно в оффлайне, будет незаконным и в онлайне". Под этим девизом Европарламент одобрил два ключевых закона, направленных на защиту граждан в цифровом мире - как до этого в аналоговом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Новые нормативные акты заменят директиву об электронной коммерции, принятую более 20 лет назад.

Во исполнение Закона о цифровых услугах такие крупные технологические компании, как Facebook или Google, должны будут активнее выявлять и устранять незаконный контент. Запрещены будут некоторые типы адресной рекламы, например, нацеленной на детей или чрезмерно использующие личные данные.

Закон о цифровых рынках не позволит американским технологическим гигантам злоупотреблять своим доминирующим положением в Европе.

"Когда пользователи будут покупать новый телефон или компьютер, он смогут выбрать виртуального помощника или браузер. Они смогут предпочесть в качестве основной поисковой системы какой-нибудь небольшой поисковик или оставить уже установленный, - сказал немецкий евродепутат Андреас Шваб. - У них будет много выбора, что сделают более конкурентными рынки, на которых появится больше инноваций".

Эти два закона приняты для того, чтобы лучше регулировать интернет, который еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону, напомнил "дикий запад". Европарламент отверг обвинения в том, что он принял антиамериканские законы. Докладчик по этому вопросу считает, что будут соблюдаться интересы всех пользователей:

"Мы приложили много усилий, чтобы сделать эти законы надежными, соразмерными и всегда основанными на принципе законности, - добавил Андреас Шваб. - Мы здесь защищаем, в конечном счете, конкуренцию - то есть возможность соревноваться. Мы защищаем не только для граждан Европы, но и американских граждан и весь остальной мир".

Новые законы также требуют, чтобы отменить подписку на онлайн-услуги было также просто, как подписаться на них. Интернет-магазины обязаны будут гарантировать безопасность товаров. Нарушителей новых правил будут штрафовать, а в случае повторных нарушений предусмотрен запрет на их деятельность в ЕС.