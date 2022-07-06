https://news.day.az/world/1476726.html В одном из банков в Армении прогремел взрыв
В одном из банков в Армении прогремел взрыв
В результате взрыва и пожара в одном из банков Аштарака (Армения) один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МЧС Армении.
Сообщалось, что в среду утром, в 09:07, в областной центр управления кризисными ситуациями Арагацотна поступило сообщение о взрыве и последующем возгорании в помещении одного из банков Аштарака.
На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС.
По предварительным данным, есть погибший, еще пятеро доставлены в медцентр. Пожар потушили в 09:25.
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