https://news.day.az/world/1476733.html Генсекретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался
Генсекретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался в Нигерии.
Как сообщил в Twitter управляющий директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри, Баркиндо умер минувшей ночью в возрасте 63 лет, передает Day.Az.
"Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо. Он умер около 23:00 вчера, 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества", - сказал он.
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