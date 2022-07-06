Генсекретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался в Нигерии.

Как сообщил в Twitter управляющий директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри, Баркиндо умер минувшей ночью в возрасте 63 лет, передает Day.Az.

"Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо. Он умер около 23:00 вчера, 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества", - сказал он.