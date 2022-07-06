Канадец поджег девушку на автобусной остановке

В Канаде арестовали 33-летнего местного жителя по обвинению в покушении на убийство. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в Торонто в середине июня. Между мужчиной и 20-летней девушкой произошла ссора на автобусной остановке. В итоге злоумышленник облил оппонентку горючей жидкостью и поджег.

Жертву потушили прохожие и проходившие мимо полицейские, после чего она была госпитализирована в критическом состоянии. Однако медикам спасти ее не удалось.