Коронавирус в Европе: седьмая волна

В Италии за сутки заразились свыше 100 тысяч человек - это абсолютный рекорд с конца зимы. Власти уже объявили о сохранении всех правил карантина.

Сложная ситуация и во Франции: там выявлено больше 200 тысяч случаев заражения всего лишь за один день. Врачи Германии просят вернуть все антиковидные ограничения и обязательное ношение масок - там 120 тысяч новых инфицированных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вернулся коронавирус и в Испанию - там заболела королева Летиция. Медики говорят, что нынешний вирус сильно отличается от известных вариантов. Седьмая волна коронавируса легче всех предыдущих, но симптомы болезни стали интенсивнее. Среди них - обмороки, кашель, лихорадка, головная и мышечная боли.