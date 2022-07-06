Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео

В Уфе пожилой мужчина обнаружил в кустах возле многоквартирного дома пивной пластиковый кег. Дедушка решил убрать его подальше от подъезда, но осуществить задуманное ему не удалось, Как передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Тара неожиданно взорвалась неподалеку от пенсионера.