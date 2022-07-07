Слониха, защищая детёнышей, атаковала легковушку в Индии

Противостояние слоновьего семейства с автомобилем было запечатлено участником дорожного движения из салона транспортного средства на автотрассе, проходящей по территории природозащитного заповедника, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Агрессивная мамаша решила оградить своих отпрысков от автопутешественников и напала на легковушку, лишив её бокового зеркала.

Во время атаки животного пассажир успел покинуть салон, а водитель быстро убрал автомобиль с пути агрессивных обитателей джунглей.