Противостояние львов и буйволов, защищающих детёныша, было запечатлено в ЮАР

Любительница дикой природы, путешествующая вдоль реки Саби, стала свидетельницей охоты львов на маленького телёнка, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Две львицы и лев подкараулили стадо буйволов, насчитывающее 35 голов, которое переходило через обмелевший водоём.

Хищники дважды напали на самого молодого парнокопытного путешественника, но взрослые буйволы отбили детёныша у львов, которые не стали рисковать и в конечном итоге оставили в покое мигрирующее стадо.