https://news.day.az/world/1476812.html Противостояние львов и буйволов, защищающих детёныша, было запечатлено в ЮАР - ВИДЕО
Противостояние львов и буйволов, защищающих детёныша, было запечатлено в ЮАР - ВИДЕО
Любительница дикой природы, путешествующая вдоль реки Саби, стала свидетельницей охоты львов на маленького телёнка, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Две львицы и лев подкараулили стадо буйволов, насчитывающее 35 голов, которое переходило через обмелевший водоём.
Хищники дважды напали на самого молодого парнокопытного путешественника, но взрослые буйволы отбили детёныша у львов, которые не стали рисковать и в конечном итоге оставили в покое мигрирующее стадо.
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