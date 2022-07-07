Львы чудом не стали добычей бегемота, напавшего на них в водоёме на глазах у туристов

Трое львов сильно рисковали, пересекая водослив Селинда, расположенный на территории природозащитного заповедника в Ботсване, и вынуждены были спасать свои шкуры и уносить ноги от агрессивного гиппопотама, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Отдыхающему в парке дикой природы туристу посчастливилось запечатлеть погоню бегемота за хищными зверями, один из которых чудом не угодил в пасть к разъярённому животному.

Cудя по реакции обитателя водоёма, он ранее имел негативный опыт общения с "царями зверей" и потому, обнаружив незваных гостей на своей территории, напал на хищников и заставил спасаться их бегством.

В результате противостояния никто из представителей львиного прайда не пострадал.