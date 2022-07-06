Курьезная авария на яме в автосервисе в США

Видеокамера, установленная в ремонтной мастерской, зафиксировала столкновение двух автомобилей, владельцы которых планировали произвести мелкий ремонт своих транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Благодаря оплошности автовладельца, перепутавшего педали, в результате чего его легковушка протаранила заехавший на смотровую яму автомобиль, обоим легковушкам помимо мелкого ремонта потребуется замена и покраска кузовных деталей.

Драматичный видеосюжет, опубликованный недавно на странице развлекательного портала, привлёк внимание большого количества интернет-пользователей.