https://news.day.az/world/1476814.html Курьезная авария на яме в автосервисе в США - ВИДЕО
Курьезная авария на яме в автосервисе в США - ВИДЕО
Видеокамера, установленная в ремонтной мастерской, зафиксировала столкновение двух автомобилей, владельцы которых планировали произвести мелкий ремонт своих транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Благодаря оплошности автовладельца, перепутавшего педали, в результате чего его легковушка протаранила заехавший на смотровую яму автомобиль, обоим легковушкам помимо мелкого ремонта потребуется замена и покраска кузовных деталей.
Драматичный видеосюжет, опубликованный недавно на странице развлекательного портала, привлёк внимание большого количества интернет-пользователей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре