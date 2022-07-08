https://news.day.az/world/1476815.html Погоня дикобраза за наглым гиббоном попала на видео в Малайзии
Погоня дикобраза за наглым гиббоном попала на видео в Малайзии
Посетители закрытого заповедника не смогли сдержать смеха, когда на их глазах длиннорукий примат имел неосторожность разозлить колючего соседа, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Обезьяна спровоцировала грызуна, обладающего мощнейшим оружием в виде массивных игл, который устремился догонять своего обидчика.
Автор видео написал в комментариях, что в тот день гиббону повезло и он успел унести ноги от грозного млекопитающего.
Судя по кадрам драматичного побега, можно сделать вывод, что примат уже ранее получил негативный опыт общения со своим агрессивным соседом.
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