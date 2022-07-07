Забавная драка медвежат попала на видео в американском заповеднике

Камера дверного глазка запечатлела противостояние косолапых детёнышей, которые сошлись в рукопашную возле частного жилища, находящегося в окрестности города Севьервилль (округ Севьер, штат Теннесси, США), передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

"Эти медвежата-близнецы посещают наше землевладение почти каждый день. В этом видео вы можете увидеть, как они игриво сражаются друг с другом, а мама-медведица находится на заднем плане", - написала в комментарии к сюжету владелица загородного дома.