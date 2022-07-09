https://news.day.az/world/1476817.html Деревья прервали полёт внедорожника, попавшего на видео в США
Деревья прервали полёт внедорожника, попавшего на видео в США
Легковой автомобиль, находящийся под управлением арендовавшего его водителя, врезался в несколько деревьев возле лечебного центра Choices Treatment Center, расположенного в городе Форт-Уэйн (штат Индиана, США), передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Как сообщили местные СМИ, в результате происшествия никто не пострадал.
Bладельцы центра реабилитации, где произошло ДТП, созданного для бездомных, проходивших ранее воинскую службу, решили возместить убытки и, так как виновник инцидента скрылся, подали в суд на частную компанию, занимающуюся арендой автомобилей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре