Рост поступлений от налогов даже наполовину не покрыл дефицит бюджета Японии

Рекордный сбор налоговых поступлений в Японии в 2021 финансовом году даже наполовину не компенсировал гигантский дефицит государственного бюджета страны. Это связано со значительным ростом расходов на здравоохранение, пособия населению и бизнесу в условиях пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, налоговые поступления в прошлом финансовом году (завершился 31 марта 2022 года) составили примерно 67 трлн иен (около 838 млрд манатов - ред.). Они увеличились на 10,2% по сравнению с показателем предыдущего года и вышли на самый высокий уровень в истории страны, сообщило Министерство финансов.

Рост поступлений от налогов связан в первую очередь с повышением доходов крупных корпораций и населения на фоне в первую очередь постепенного преодоления экономических проблем, вызванных пандемией. Однако одновременно расходная часть бюджета в 2021 финансовом году составила более 142 трлн иен (почти 1,8 трлн манатов - ред.). В этих условиях дефицит бюджета правительство Японии по-прежнему покрывает выпуском государственных облигаций. В то же время их сумму удалось несколько сократить из-за роста поступлений от налогов.

Япония страдает от хронического бюджетного дефицита, который уже в 2,5 раза превышает размеры ее валового внутреннего продукта.