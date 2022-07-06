https://news.day.az/world/1476823.html Мужчина устроил стрельбу из окна дома в России - ВИДЕО
Мужчина устроил стрельбу из окна дома в России - ВИДЕО
Мужчина устроил стрельбу из окна дома в Подмосковье. Полиция уже задержала его.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, вьетнамский синдром проснулся у 44-летнего Александра Тархова из дома на улице Дубки в Апрелевке Наро-Фоминского района. Он стрелял из окна своей квартиры с промежутками до 5 утра (говорят, в сторону леса).
До этого он уже несколько раз разбивал лобовое стекло соседям и выбрасывал мусор из окна. Полиция задержала буяна и изъяла у него охолощённый автомат.
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