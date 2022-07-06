Мужчина устроил стрельбу из окна дома в России

Мужчина устроил стрельбу из окна дома в Подмосковье. Полиция уже задержала его.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, вьетнамский синдром проснулся у 44-летнего Александра Тархова из дома на улице Дубки в Апрелевке Наро-Фоминского района. Он стрелял из окна своей квартиры с промежутками до 5 утра (говорят, в сторону леса).

До этого он уже несколько раз разбивал лобовое стекло соседям и выбрасывал мусор из окна. Полиция задержала буяна и изъяла у него охолощённый автомат.