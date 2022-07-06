В Пакистане 25 человек стали жертвами паводков

По меньшей мере 25 человек погибли и 35 пострадали в результате дождевого паводка, вызванного ливневыми дождями в провинции Белуджистан на западе Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями сказал, что среди погибших также числятся четверо детей.

Наибольший ущерб стихийное бедствие нанесло столице провинции Кветта. Правительство Белуджистана приняло решение о введении в городе чрезвычайного положения.