Число случаев заражения коронавирусом в Турции за месяц выросло в 8 раз

В Турции с 27 июня по 3 июля результат теста на COVID-19 оказался положительным у 57 113 человек, 25 человек скончались, число вылечившихся составило 30 478 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Напомним, что это в 8 раз больше показателя, зарегистрированного месяц назад. С 30 мая по 5 июня результат теста на коронавирус оказался положительным у 7 322 человек.