В Москве водитель отказался освободить руку пассажира, зажатую дверьми автобуса - ВИДЕО
На юге Москвы водитель автобуса зажал руку пассажира на остановке дверьми и отказался освобождать его. Видеозапись инцидента, который произошел 4 июля в Щербинке, появилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На публикуемых кадрах видно, что водитель зажал руку мужчины дверьми, однако открыть их до того, как транспортное средство доедет до остановки, не хочет.
"Родной, у меня там дети, за бортом. У меня там коляска с грудным ребенком. Руку-то отдай, идиот!" - безуспешно возмущается мужчина.
В Мосгортрансе сообщили о том, что по факту произошедшего провели проверку.
"Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен", - подчеркнули в Мосгортрансе.
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