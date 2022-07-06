В Москве водитель отказался освободить руку пассажира, зажатую дверьми автобуса

На юге Москвы водитель автобуса зажал руку пассажира на остановке дверьми и отказался освобождать его. Видеозапись инцидента, который произошел 4 июля в Щербинке, появилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На публикуемых кадрах видно, что водитель зажал руку мужчины дверьми, однако открыть их до того, как транспортное средство доедет до остановки, не хочет.

"Родной, у меня там дети, за бортом. У меня там коляска с грудным ребенком. Руку-то отдай, идиот!" - безуспешно возмущается мужчина.

В Мосгортрансе сообщили о том, что по факту произошедшего провели проверку.

"Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен", - подчеркнули в Мосгортрансе.