https://news.day.az/world/1476867.html Министры энергетики ЕС обсудят подготовку к зиме
Министры энергетики ЕС обсудят подготовку к зиме
Состоится чрезвычайное заседание министров энергетики Евросоюза (ЕС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение о созыве заседания приняла Чехия, являющаяся действующим председателем Евросовета.
Заседание состоится 26 июля, на нем будет обсуждена подготовка ЕС к зиме с точки зрения энергетики.
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