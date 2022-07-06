Министры энергетики ЕС обсудят подготовку к зиме

Состоится чрезвычайное заседание министров энергетики Евросоюза (ЕС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение о созыве заседания приняла Чехия, являющаяся действующим председателем Евросовета.

Заседание состоится 26 июля, на нем будет обсуждена подготовка ЕС к зиме с точки зрения энергетики.