В Японии будут бороться с низкой явкой на выборы с помощью бесплатной лапши

Сеть лапшичных Ippudo в Японии решила раздавать лапшу бесплатно молодым людям, которые примут участие в выборах. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом планируется простимулировать молодых избирателей принять участие в выборах в Палату советников - верхнюю палату японского парламента. В Японии в последние три десятилетия наблюдается тенденция уменьшения явки среди избирателей младше 40 лет.

"Надеюсь, что это предложение создаст возможность для людей определиться со своим голосом даже несмотря на то, что участие в выборах не является для них привычкой", - сообщил представитель компании.